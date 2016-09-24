Москва, 24 сентября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгина полиция задержала на конференции Российского футбольного союза (РФС). Об этом сегодня. 24 сентября. сообщает Life.

Victor Задержание

Сообщается, что полиция задержала Шпрыгина в туалете московского отеля Holiday Inn в Сокольниках, где в настоящее время проходит внеочередная конференция РФС, на которой избирают президента Союза.

Напомним, Шпрыгин фигурировал в деле о столкновения футбольных фанатов во французском городе Марсель, во время проведения матчей Чемпионата Европы 2016 года.

Тогда российских болельщиков обвиняли в том, что они поколотили несколько тысяч английских фанатов. Шпрыгин был задержан вместе с группой российских болельщиков.

Организация, которой руководит Шпрыгин — Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ) создавалась при активном содействии нынешнего министра спорта и кандидата на пост главы РФС Виталия Мутко. ВОБ была включена в структуру РФС. Тем не менее в июле 2016 года после беспорядков в Марселе Мутко заявил, что ВОБ исключается из РФС.