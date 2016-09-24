Вашингтон, 24 сентября, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести встречи с кандидатами в президенты США — Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон 25 сентября. Об этом сегодня, 24 сентября, пишет издание Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп и Клинтон

Сообщается, что Нетаньяху заявил о желании встретиться с обоими кандидатами в президенты США — Трампом и Клинтон в ходе своего визита в Нью-Йорк, где он принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Представители предвыборных штабов Клинтон и Трампа уже подтвердили участие кандидатов в этих встречах.

Напомним, у Нетаньяху не сложились отношения с нынешним президентом США Бараком Хуссейном Обамой. Хозяин Овального кабинета несколько раз публично выказывал пренебрежение в адрес премьер-министра Израиля и даже оскорблял его. примечательно, что когда Нетаньяху приезжал в США с официальным визитом, то он не встречался с Обамой, у которого находились более срочные дела, а лишь выступал перед Конгрессом. где его с радостью принимали республиканцы.

Администрация Обамы существенно изменила американскую политику в отношении Израиля. Если раньше Еврейское государство считалось «непотопляемым авианосцем США» на Ближнем Востоке, то теперь, в соответствии со стратегией управляемого хаоса, Израиль перестал быть нужным Вашингтону. Обама активно пытался заставить Израиль вернуться к границам 1967 года. что ставило под вопрос жизнеспособность Еврейского государства.

По замыслу американцев, Большой Ближний Восток и Северная Африка должны превратиться в территорию, на которой буду орудовать различные исламистские террористические группировки и не будет никаких национальных государств. Хаос на Ближнем Востоке должен будет сдерживать развитие Евросоюза, России, Индии и Китая, как главных геополитических конкурентов США.