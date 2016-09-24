Ереван, 24 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В правительстве Армении продолжаются структурные изменения и кадровые перестановки. После назначения Карена Карапетяна новым премьер-министром уже заменены главы некоторых ключевых министерств экономического блока — Минфина, Минсельхоза, Минтранса и Минэнерго. По некоторой информации, новый глава правительства также намерен сменить министра экономики. В интервью ИА REGNUM эксперт по управлению Арутюн Месробян рассказал, насколько эффективными могут стать кадровые перестановки в армянском правительстве и могут ли они привести к системным реформам.

nyut.am Арутюн Месропян

ИА REGNUM: Как вы оцениваете потенциал новоназначенных министров?

— Дело в том, что идет попытка изменения вектора при существующих ограничениях со стороны власти, потому что трудно представить, чтобы Карен Карапетян имел стопроцентный карт-бланш. Этого не может быть, а Армению можно поставить на ноги только в условиях стопроцентного карт-бланша.

ИА REGNUM: Может ли премьер-министр опираться только на технократов, игнорируя партийный принцип при формировании правительства?

— Почему-то всем кажется, что существуют технократический подход и партийный подход… Есть более адекватный подход, это когда не по партийным спискам создаются правительства так называемого широкого диапазона по типу ее участников. То есть, не только технократы, но и культурологи, лингвисты и т.д.

Люди думают, что правительство должно отвечать только за экономику. Это не так. Если мы рассмотрим состав правительства и министерств различных государств, мы поймем, что экономика важная, но далеко не единственная область применения усилий правительства. Главное не то, по какому принципу формируется правительство, главное, чтобы в итоге сформировалась команда, в которой поощряются дискуссии, и у которой нет разногласий в глобальных приоритетах.

ИА REGNUM: Будут ли эффективны кадровые перестановки без системных изменений?

— Пока что системных изменений не происходит, идут частичные изменения. Системные изменения будут происходить лишь в условиях стопроцентного карт-бланша (премьер-министру). Если нет безусловного карт-бланша, системных изменений, в классическом понимании, происходить не может.

ИА REGNUM: Как вы считаете, долго ли продержится правительство Карена Карапетяна?

— Дело в том, что существует некий дедлайн — это парламентские выборы 2017 года. Никто не может со стопроцентной гарантией сказать, что будет после парламентских выборов. А это уже означает, что у нынешнего правительства есть более или менее реальное ограничение также и по времени. И это еще более усложняет ситуацию.

Не хватает того, что в силу ряда объективных, и самое важное, субъективных причин не существует безусловного карт-бланша, плюс к этому существует и временной фактор, который очень опасен с точки зрения эффективного управления государством. Если какая-то команда приходит к власти, она должна иметь определенные временные гарантии.