Королёв, Московская область, 24 сентября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Московской области на Ярославском шоссе столкнулись две автомашины. Погибли четыре человека. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают «Вести» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

50.mchs.gov.ru ДТП

Сообщается, что ДТП произошло в 8:00 недалеко от деревни Кощейково. На место прибыли спасатели и сотрудники полиции. В результате столкновения погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний.

Полиция устанавливает причины столкновения.