Петрозаводск, 24 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавлявший список партии «Единая Россия» на выборах в Законодательное собрание республики шестого созыва, отказался от мандата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Карелии.

kremlin.ru Александр Худилайнен

«Кандидат в депутаты Законодательного собрания Карелии Александр Худилайнен направил в Центральную избирательную комиссию уведомление об отказе от мандата», — сказала представитель пресс-службы избиркома Дарья Голицына. Она не уточнила, кому достанется его мандат.

«У нас очень много заделов, планов на будущее. И если мы что-то пообещали жителям, то это необходимо реализовывать. Я — человек слова и чувствую ответственность за реализацию всех начатых проектов. Большая работа начата в рамках подготовки к 100-летию Карелии, хотелось бы увидеть ее реальный результат», — прокомментировал свой отказ от мандата Худилайнен.

Напомним, по результатам Единого дня голосования 18 сентября «Единая Россия» получила 24 из 36 мест в Законодательном собрании Карелии. По три мандата у ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока».