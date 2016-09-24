Уфа, 24 сентября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. В Башкирии в районе села Ауструм вечером 23 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают местные СМИ.

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Водитель, который перевозил свою беременную жену и малолетнюю дочь, выехал на полосу встречного движения для обгона при плотно стоящем потоке. В этот момент по встречной полосе ехал автомобиль «КИА». Водитель попытался уйти на обочину, но не успел — «КИА» въехала в правый бок автомобиля, как раз в то место, где сидела беременная женщина. Столкнувшиеся автомобили перевернулись несколько раз.

Родственники погибшей сообщили, что женщина находилась на пятом месяце беременности. Семья ехала в деревню к родственникам на выходные. Годовалая девочка, находившаяся в машине не пострадала, её отец получил незначительные ушибы.