Вологда, 24 сентября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Прокуратура подвела итоги проверок законодательства при подготовке к отопительному сезону 2016−17 годов в Вологодской области и выявила многочисленные нарушения, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве. В общей сложности прокуратура зафиксировала в регионе 50 нарушений закона, для устранения которых внесла 7 представлений, а 29 должностных лиц получили предостережения.

Alexey Ivanov Котельная

«Большинство нарушений касались работы управляющих организаций, в частности — несвоевременного обследования жилищного фонда и инженерного оборудования на предмет готовности к эксплуатации в зимних условиях. Некоторые теплоснабжающие организации несвоевременно подготавливают к зиме тепловые сети. А в ряде котельных муниципальных предприятий отсутствовал необходимый запас топлива», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель региональной прокуратуры Максим Пегов.

По его словам, многие из обнаруженных в регионе нарушений затрагивают промышленную безопасность. В частности, в Белозерском районе управляющая компания не имела планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах — резервуарных установках, которые снабжают газом жилые дома. Аналогичное нарушение прокуратура выявила в Вожеге, где эксплуатируется опасный производственный объект — центральная котельная.

В Кадуйском районе коммунальщики грубо нарушали нормы промышленной пожарной безопасности. А власти ряда населенных пунктов Сокольского района получили предостережения из-за больших долгов перед ресурсоснабжающими организациями.

Как подчеркнул Максим Пегов, всем нарушителям грозит административное наказание и дисциплинарные взыскания. А в случае срыва отопительного сезона может быть возбуждено и уголовное дело.

Добавим, что в городах и районах Вологодчины тепло в дома стало подаваться с 14 сентября. За первую неделю к теплу было подключено 98% жилых домов.

«В этом году подключение котельных и подача теплоносителя прошли более согласованно. Если раньше мы подключали дома в течение месяца, то в этом году теплоноситель стали подавать в дома практически одновременно во всех районах. И это правильно. Остаются разногласия с поставщиками ресурсов по ряду котельных, например, это село Талицы и Устюжна. По этим объектам будут составлены графики платежей, со стороны правительства области мы будем контролировать их исполнение», — цитирует корреспондент ИА REGNUM замгубернатора Виктора Рябишина с прошедшей в Вологде комиссии по ЧС.