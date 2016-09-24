Мурманск, 24 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум.



Сорокин Андрей Александрович Здание Мурманского областного краеведческого музея

Власти Мурманской области выделят на ремонт Краеведческого музея полмиллиона рублей. Соответствующее постановление, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, размещено в официальном электронном издании регионального правительства.

«Выделить комитету по культуре и искусству Мурманской области для ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» 499 000 рублей из резервного фонда Правительства Мурманской области на выполнение противоаварийных работ на здании ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей», — сказано в постановлении.

Согласно тексту документа, до конца года региональный Минфин должен получить информацию о целевом расходовании средств.

Отметим, ещё год назад региональные власти заявляли о том, что на ремонт краеведческого музея нет денег. Тогда же, как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов отметил, что музейные проекты, посвящённые грядущему 100-летию Мурманска, будут реализованы в предполагаемом объёме, несмотря на кризис.

Напомним, Мурманск отметит своё 100-летие через несколько недель. Основными мероприятиями плана, связанного с подготовкой и проведением празднования, стали работы по внешнему благоустройству.

Добавим, реконструкция парков и скверов, комплексное благоустройство города — наиболее затратная и объёмная позиция. Общий объём финансирования всех мероприятий за период 2011—2015 годов составил 20,1 млрд. рублей, до конца 2016 года на эти цели планируется направить 4 млрд. рублей за счёт всех источников финансирования. Комплексные работы по благоустройству в Мурманске не проводились более 20 лет.