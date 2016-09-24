Москва, 24 сентября, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович считает, что российская экономика перейдет в фазу роста в ближайшие месяцы. Об этом Дворкович заявил в эфире телеканал «Россия 24».

archive.government.ru Аркадий Дворкович

Дворкович отметил, что постепенное снижение ключевой ставки Центробанка и замедление инфляции позволяет рассчитывать на улучшение экономической ситуации и на то, что экономический рост начнется уже в ближайшие месяцы.

Вице-премьер увидел сигналы роста в некоторых секторах экономики, что обуславливает рост возможностей российского экспорта.

«Некоторые сектора растут уже довольно устойчиво. Мы постепенно выстраиваем систему поддержки экспорта. Несырьевой экспорт уже начал расти. Также обустраиваем поддержу малого и среднего бизнеса», — сказал вице-премьер Дворкович.

Напомним, Банк России на этой неделе действительно снизил ключевую ставку до 10%. Экономисты приветствовали этот факт, но отметили. что ставка все равно остается на очень высоком уровне.