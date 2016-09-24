Ташкент, 24 сентября, 2016, 09:28 — ИА Регнум. И.о президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внсении изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM.

pexels.com Запрещено правилами

В Кодекс внесены ряд изменений в сфере, регулирующей правило дорожного движения для автотранспорта и пешеходов.

Новые Правила дорожного движения начали действовать с 24 сентября.

Так, отныне пешеходам при передвижении на дорогах и переходе через дорогу запрещается пользоваться телефонами, планшетами, просматривать видео, читать газеты, журналы и книги.

Водители, во время вынужденной остановки в темное время суток и в условиях недостаточной видимости перед выходом на проезжую часть для ремонта транспортного средства должны будут надевать светоотражающий жилет.

Кроме того, введено понятие «фото — и видеофиксация» в связи с установкой в столице Узбекистана фото-видео оборудования.

Для предупреждения водителей внедрен информационно-указательный знак «фото — и видеофиксация.

В новой редакции ПДД расширено понятие «мотоцикл». Так, скутеры, электроскутеры и квадроциклы с рабочим объемом двигателя более 50 куб. см или имеющие максимальную конструктивную скорость более 50 км/ч в новой редакции Правил дорожного движения будут регистрироваться в качестве мотоциклов, им начнут выдаваться государственные номерные знаки, а для управления ими нужно будет иметь водительские права категории «А».

Данные изменения также означают, что владельцы скутеров, электроскутеров и квадроциклов теперь будут ограничены в движении, так как перемещение на мотоциклах по большинству центральных улиц Ташкента в целях безопасности запрещено.

Запрещено управление водителями транспортными средствами, неукомплектованными огнетушителем, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки и светоотражающим жилетом, а также необорудованными в установленном законодательством порядке молотком для разбивания стекол.

Санкции в виде штрафов также последуют за высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства.