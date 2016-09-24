Токио, 24 сентября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Министерство обороны Японии требует от Вооруженных сил США прекратить полеты штурмовиков Harrier II над японской территорией до выяснения причин крушения самолета этого типа в районе префектуры Окинава. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает агентство «Киодо».

U.S. Marine Corps Самолёт Harrier II

Сообщается, что состоялась встреча министра обороны Японии Томоми Инады с заместителем командования дислоцированных в Японии американских войск Чарльзом Чиаротти.

Инада заявила, что Токио настаивает на исчерпывающем выяснении причин падения штурмовика Harrier II, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем. «Само собой разумеется, что до подтверждения безопасности полеты должны быть запрещены», — подчеркнула глава военного ведомства Японии.

Министр подчеркнула, что самолет мог рухнуть в жилые районы, а не в море, и тогда последствия были бы катастрофическими.

В свою очередь, Чиаротти выразил понимание позиции японской стороны и подтвердил, что полеты штурмовиков Harrier II будут временно прекращены до окончания результатов расследования.

Напомним, 22 сентября в японской префектуре Окинава американский штурмовик Harrier II упал в море в 150 метрах от береговой линии. Пилоту удалось спастись.

Напомним, американские войска дислоцируются в Японии с 1945 года. Страна была оккупирована после поражения во Второй мировой войне.