Пермь, 24 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. По результатам выборов в Гордуму Перми шестого созыва из 14 партийных мандатов семь получила «Единая Россия», по два достались КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», один — партии «Яблоко», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Тара-Амингу Здание, в котором находится Пермская городская дума

Стоит отметить, что ранее интерес СМИ вызвал мандат, который полагаетсяся эсеру Илье Шулькину. Он проиграл по одномндатному округу, но прошел по партспискам, причем сразу в два парламента — регионального и муниципального уровней. Предполагалось, что Шулькин может занять место спикера в гордуме. И вот сам эсер развеял все домыслы: он отказался от мандата, решив продолжить работу в новом составе Заксобрания. Мандат Шулькина в гордуме перейдет гендиректору ООО «ОРСО-Групп» Михаилу Бесфамилному, сообщает издание «Коммерсантъ». Другие СМИ называют преемником директора ООО «Экосистема» Андрея Маштакова.

Добавим, что в региональный парламент Шулькин входил в тройку лидеров в партсписке и возглавлял список в гордуму Перми.

«Единая Россия» определилась с лидеров фракции в гордуме нового созыва. На организационном заседании депутатов-единороссов Пермской городской Думы шестого созыва 23 сентября принято решение о создании фракции. В нее вошли 28 депутатов из вновь избранных 36. Руководителем избран Дмитрий Малютин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении «Единой России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, на территории Пермского края прошли выборы депутатов Государственной думы (по партийным спискам и четырем одномандатным округам); депутатов Законодательного собрания Пермского края (по 30 одномандатным округам и по партийным спискам), а также депутатов 26 муниципальных образований, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар.

В гордуму Перми лидерство — за «Единой Россией», которая набрала 39,57% голосов и одержала победу по 19 одномандатным округам. КПРФ набрала 17,21%, ЛДПР — 13,81%, «Справедливая Россия» — 13,33%, «Яблоко» — 7,11%. Кроме того, по трем одномандатным округам в Гордуму прошли самовыдвиженцы.