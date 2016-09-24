Лавров сравнил политическую философию США со «Скотным двором» Оруэлла
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил американскую политическую философию с антиутопией Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Это точное сравнение глава российского внешнеполитического ведомства сделал во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН накануне, 23 сентября.
Выступая на Генассамблее, Лавров подчеркнул, что в современном мире ни в коем случае нельзя руководствоваться философией антигероев «Скотного двора» Оруэлла.
«В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор», когда все равны, но кто-то более равный. В просвещенном XXI веке просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней, и на экстерриториальный шантаж всех, включая ближайших союзников, когда на кону — финансовая выгода «для своих», — сказал Лавров.
После своего выступления, Лавров пообщался с журналистами. Он отметил, что перемирие в Сирии сорвано и ни о каком новом перемирии речь идти не может, пока отряды так называемой оппозиции не отмежуются от террористических организаций.
Лавров констатировал, что перемирие в Сирии провалилось по вине боевиков оппозиции, которые нарушили его 350 раз. Когда происходит такое, это нельзя назвать перемирием, отметил Лавров.