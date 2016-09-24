Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил американскую политическую философию с антиутопией Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Это точное сравнение глава российского внешнеполитического ведомства сделал во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН накануне, 23 сентября.

publicdomainpictures.net На скотном дворе

Выступая на Генассамблее, Лавров подчеркнул, что в современном мире ни в коем случае нельзя руководствоваться философией антигероев «Скотного двора» Оруэлла.

«В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор», когда все равны, но кто-то более равный. В просвещенном XXI веке просто неприлично поучать всех подряд, оставляя за собой право и на допинг, и на односторонние авантюры в обход ООН, и на геополитические эксперименты ценой в миллионы человеческих жизней, и на экстерриториальный шантаж всех, включая ближайших союзников, когда на кону — финансовая выгода «для своих», — сказал Лавров.

После своего выступления, Лавров пообщался с журналистами. Он отметил, что перемирие в Сирии сорвано и ни о каком новом перемирии речь идти не может, пока отряды так называемой оппозиции не отмежуются от террористических организаций.

Лавров констатировал, что перемирие в Сирии провалилось по вине боевиков оппозиции, которые нарушили его 350 раз. Когда происходит такое, это нельзя назвать перемирием, отметил Лавров.