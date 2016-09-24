Вашингтон, 24 сентября, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в ходе своего визита в США заявила, что украинский президент Петр Порошенко «недорабатывает» в области реформ. Об этом сегодня, 24 сентября. сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Савченко

Американские журналисты спросили Савченко, является ли украинский президент «другом реформ». Бывшая диверсантка и уголовница отметила, что в области реформ Порошенко «недорабатывает».

При этом Савченко отметила, что не чувствует себя комфортно, когда дает оценку работе главы украинского государства, так как сама сделала в этом направлении довольно мало.

В ходе визита в США Савченко уже встречалась с одиозным сенатором-республиканцев от штата Аризона Джоном Маккейном. Сенатор написал в своем Twitter, что для него большая честь встретится с Савченко, которую он назвал «иконой свободы и демократии».