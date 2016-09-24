Нью-Дели, 24 сентября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В индийском штате Мадхья-Прадеш, в городе Удджайн произошло смертельное ДТП, в котором погибли 10 человек. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщают местные СМИ.

Eduardoferreira На индийской дороге

Сообщается, что транспортный грузовик столкнулся малотоннажным грузовиком, который перевозил пассажиров. В результате ДТП погибли 10 человек.

Стоит отметить, что в Индии малотоннажные грузовики довольно часто используются для перевозки пассажиров.

Индия — крайне перенаселенная страна. По разным оценкам, численность населения Индии уже превысила население Китая, но переписи населения в этой стране давно никто не проводит.

Инфраструктура в Индии находится в крайне изношенном состоянии. Хронически плохие дороги, устаревший автопарк, и огромная скученность приводят к тому, что от 150 тысяч до 200 тысяч человек гибнут в Индии ежегодно в ДТП.