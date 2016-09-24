В КХЛ сегодня сыграно три матча, в том числе одно динамовское дерби
Москва, 24 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккейный матч
Результаты матчей, сыгранных 24 сентября.
- «Авангард» (Омская область) — «Металлург» (Новокузнецк) 4: 2 (2:0 2:2 0:0)
- «Трактор» (Челябинск) — «Слован» (Братислава, Словакия) 1:3 (0:1 1:2 0:0)
- «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 0:3 (0:1 0:0 0:2)
«Авангард» подтвердил претензии на лидерство, лидерство не только на Востоке.
Минское «Динамо» всухую переиграло «Динамо» московское.
Завтра, 25 сентября, в КХЛ будет сыграно девять матчей.
Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.