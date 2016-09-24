Москва, 24 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейный матч

Результаты матчей, сыгранных 24 сентября.

«Авангард» (Омская область) — «Металлург» (Новокузнецк) 4: 2 (2:0 2:2 0:0)

(2:0 2:2 0:0) «Трактор» (Челябинск) — «Слован» (Братислава, Словакия) 1:3 (0:1 1:2 0:0)

(0:1 1:2 0:0) «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 0:3 (0:1 0:0 0:2)

«Авангард» подтвердил претензии на лидерство, лидерство не только на Востоке.

Минское «Динамо» всухую переиграло «Динамо» московское.

Завтра, 25 сентября, в КХЛ будет сыграно девять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.