Берлингтон, США, 24 сентября, 2016, 07:57 — ИА Регнум. В американском городе Берлингтон (штат Вашингтон) неизвестный открыл стрельбу в торговом центре. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает АВС со ссылкой на местную полицию.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Стрельба

Сообщается, что неизвестный мужчина вошел в торговый центр и открыл огонь. Погибли четыре человека. Нападавший скрылся до прибытия полиции.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте преступления. Ведутся поиски нападавшего. Его мотивы не известны.