Вашингтон, 24 сентября, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Директор Федерального бюро расследования США Джеймс Коми заявил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в бытность государственным секретарем была крайне рассеянной и забывчивой, а также проявляла небрежность в отношении секретной информации. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщает АВС.

Doc Хиллари Клинтон

Стало известно, что ФБР опубликовала 189 страниц по «почтовому делу» Клинтон. Согласно одному из эпизодов этого дела, во время поездки госсекретаря в Россию помощник Клинтон принес в её гостиничный номер сумки с секретными документами, что является грубейшим нарушением всех правил безопасности.

Более того, когда Клинтон и её помощник покинули гостиницу, служба дипломатической охраны обнаружила в номере забытые документы, составляющие государственную тайну.

Напомним, Клинтон подвергается критике в США за то, что когда она была госсекретарем, то использовала личный почтовый сервер для служебной переписки. Это строжайше запрещено регламентом госслужбы. Более того, информация с её личного почтового сервера могла попасть в руки хакеров.

Вообще, то в чем обвиняют Клинтон является уголовным преступлением. Тем не менее дело в отношении нее не возбуждено. ФБР проводила дознание, на котором Клинтон заявила, что просто не помнит, какие документы были секретными, а какие нет.