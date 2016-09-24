Лос-Анджелес, США, 24 сентября, 2016, 07:00 — ИА Регнум. Канадский актер Ричард Хонг обнаружен мертвым в доме, арендуемом его другом ведущим ток-шоу Джорджем Страумбаулопулосом. Полиция прибыла на место преступления в ночь на 24 сентября, сообщает Reuters.

Эдвард Мунк. Убийца (фрагмент). 1906

По данным полиции, около двух часов ночи оперативная группа выехала к месту преступления после сообщения очевидцев о взломе. По всей вероятности, причиной смерти 41-летнего Хонга стала черепно-мозговая травма.

Свидетели видели, как неизвестный мужчина в черной куртке покинул район преступления. К поискам подозреваемого подключили кинологов с собаками и вертолет.

Страумбаулопулос пояснил полицейским, что погибший был его другом и проживал в арендуемом им доме, пока сам телеведущий находился в отъезде.