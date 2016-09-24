Будапешт, 24 сентября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Мощные колебания земной коры произошли в Румынии в субботу, 24 сентября. По данным Геологической службы США, магнитуда сейсмособытия составила 5,6 единицы. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центра оценивает магнитуду землетрясения в 6,1 единицы, сообщает RT.

deartravel.ru Карпаты. Румыния

Эпицентр землетрясения располагался в 40 км западнее города Фокшаны, колебания земной коры отмечались на глубине 88 км.

Землетрясения почувствовали также жители соседних стран: Молдавии, Украины, Приднестровья.

Как сообщает телеканал «112 Украина» подземные толчки ощутили и жители Киева. Согласно сообщениям в соцсетях, в ночь на субботу, 24 сентября, в домах тряслась мебель, звенела посуда и потрескивали стены.