Москва, 24 сентября, 2016, 06:01 — ИА Регнум. Нападение на офисное помещение произошло в районе Марьина роща в пятницу, 23 сентября. Неизвестный с ломом, проник в помещение и, угрожая ломом, взял из кассы десять тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва», со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

titreno.com С ломом

По данным полиции, сообщение об ограблении поступило на горячую линию в пятницу, 23 сентября. Прибывшим на место происшествия сотрудникам удалось установить, что в офис фирмы, расположенной по улице Складочная, ворвался неизвестный мужчина и, угрожая металлическим предметом, похожим на лом, взял из кассы 10 тысяч рублей. После чего грабитель скрылся.

В настоящее время на месте преступления работают следователи. Возбуждено уголовное дело, идет опрос свидетелей.

Сотрудники полиции начали поиск подозреваемого.