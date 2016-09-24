Остин, США, 24 сентября, 2016, 04:56 — ИА Регнум. Школьный автобус упал в кювет на автотрассе возле американского города Кросби, штат Техас. На борту машины находились около 50 школьников, авария произошла в пятницу, 23 сентября, сообщает KPRC.

globallookpress.com Автобус

Как сообщили в полиции, ранения получили трое пассажиров автобуса, однако никто из находившихся в салоне не получил серьезных ранений. Жизнями детей и сопровождавших их взрослых ничего не угрожает.

По данным очевидцев, водитель резко свернул с дороги в попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством, после чего не смогу удержать автомобиль на трассе и свалился в кювет.