Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2016, 04:12 — ИА Регнум. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с обоими кандидатами на пост главы Белого дома США Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом в воскресенье, 25 сентября, в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Пазл

Сообщается, что оба мероприятия были запланированы в течение последних 24 часов. Первоначально была достигнута договоренность о встрече с демократическим кандидатом. После чего по итогам переговоров между представителями Республиканской партии США и офисов Нетаньяху было принято решение о проведение аналогичной встречи и с Трампом.

Вопросы, запланированные к обсуждению сторонами, пока не сообщались в СМИ.