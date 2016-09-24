Париж, 24 сентября, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Во Франции больше нет свободы, ее гражданами манипулируют, а французское кино больше не существует. Такое мнение высказал в интервью итальянской Corriere della Sera высказал французский актер Жерар Депардье, передает RT в пятницу, 23 сентября.

teleport2001.ru Жерар Депардье — французский актёр

«Индустрия развлечений и люди терроризируют американцы, и я не знаю больше, на каком языке говорить», — сокрушается актер. Депардье также подчеркнул, что он скорее чувствует себя «гражданином мира», чем французом.

Комментируя мировой кинематограф, Депардье отметил, что кинопродукция США доминирует повсюду. «Существуют 10 звезд и все они американские, — негодует актер. — Их фильмы напичканы спецэффектами… а весь мир кино борется за существование».

В скором времени Франция превратиться в Диснейленд для иностранцев, населенный «идиотами, делающими вино и вонючий сыр», уверен Депардье.

По мнению получившего в 2013 году российское гражданство актера, Италия еще не растеряла собственную культуру и идентичность, в то время как остальная Европа становится немного фашистской из-за прилива мигрантов.