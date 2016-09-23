Каир, 24 сентября, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Число погибших во время крушения лодки мигрантов, направлявшихся из Египта в Италию, достигло 162 и продолжит расти. После того как в среду, 21 сентября, лодка, на борту которой находилось по разным оценкам от 350 до 600 мигрантов, перевернулась в Средиземном море у берегов Египта, было спасено только 163 человека, сообщает CNN со ссылкой на государственные СМИ Египта.

seafarersjournal.com Терпящие бедствие мигранты

По результатам работы поисково-спасательных групп 23 сентября, из воды были извлечены тела еще 18 погибших, в результате число жертв крушения достигло 162. И поскольку по ряду оценок, на борту потерпевшего крушение судна могло находиться до 600 пытавшихся пересечь Средиземноморье беженцев, количество погибших вряд ли является окончательным.

По данным местных СМИ, родственники погибших вышли на дороги провинции Бехейра, блокируя движение автотранспорта. Протестанты требуют от властей активизации усилий по поиску погибших, так как в случае промедления семьи не смогут идентифицировать тела.

Среди спасенных беженцев большую часть (123 человека) составляют египтяне. По данным источника, в последние годы наблюдается рост эмиграции египтян в связи с высоким уровнем безработицы и региональной нестабильностью.

Как ранее сообщало ИА Регнум, лодка с мигрантами перевернулась в 12 км от египетского города Рашид (Розетта) в районе дельты Нила.