Вашингтон, 24 сентября, 2016, 01:48 — ИА Регнум. Боровшийся за звание кандидата в президенты США от Республиканской партии сенатор от штата Техас Тед Круз призвал своих сторонников голосовать за республиканского кандидата Дональда Трампа. Соответствующее заявление сенатор опубликовал на своей странице в социальной сети Facebooke в пятницу, 23 сентября.

tapwires.com Сенатор Тед Круз

Решение о поддержке Трампа не далось Крузу легко: ему предшествовали «многие месяцы тщательного рассмотрения, молитвы и поисков собственной совести». В итоге сенатор решил сдержать данное ранее слово и поддержать кандидата от республиканцев, несмотря на все имеющиеся с ним разногласия.

«Даже если я имел существенные разногласия с нашим кандидатом, в любом случае Хиллари Клинтон совершенно неприемлема. Именно поэтому я всегда был #NeverHillary», — поясняет Круз.

Избрание Клинтон на пост президента США приведет в конечном счёте к разрушительным последствиям для страны, предостерегает сенатор, именно поэтому голосовать необходимо за Дональда Трампа. «Если вы не хотите видеть президентство Хиллари Клинтон, я призываю вас голосовать за него», — обращается к избирателями бывший участник президентской гонки от Республиканской партии США.