Кишинёв, 24 сентября, 2016, 01:46 — ИА Регнум. «Я поздравляю правительство Молдавии с достигнутыми результатами. Вы проявили твердость. Идите вперед и пользуйтесь нашей полной поддержкой в проведении реформ», — сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на состоявшейся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречи с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом, передает корреспондент ИА REGNUM.

getbg.net Лес.

Нуланд призвала молдавское правительство не упустить предоставляемые МВФ и Европейской комиссией возможности и выполнять все оговоренные условия для возобновления финансирования Молдавии.

Стороны также обсудили ситуацию в регионе и события в урегулировании молдавско-приднестровского конфликта. Виктория Нуланд подтвердила готовность США и впредь поддерживать «территориальную целостность» Молдавии и мирное урегулирование конфликта.

Глава кабмина проинформировал Викторию Нуланд о социально-политической ситуации в Молдавии и о реализации «программы реформ», согласованной с ЕС. «До настоящего времени политический класс боялся продвигать эти реформы, чтобы не потерять избирателей. Моим приоритетом не является политическая карьера, поэтому я буду делать все возможное, чтобы внедрить эти важные реформы, направленные на модернизацию страны», — сказал он.

На встрече с Европейского совета Дональдом Туском молдавский премьер заявил, что «европейская интеграция» является государственным проектом Молдавии. Он подтвердил решимость реализовать все необходимые реформы, даже если они непопулярны. «Я не хочу строить свое политическое будущее. Я беру на себя риски проводимых реформ и полон решимости довести все необходимые реформы до конца, чтобы Республика Молдова больше не смогла сойти с европейского пути», — заявил глава кабинета министров.

Он также встретился с премьер-министром Румынии Дачианом Чолошем. Румынский премьер призвал молдавские власти продолжать реформы, объясняя населению их «необходимость и будущие выгоды этих преобразований».