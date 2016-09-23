Тирасполь, 24 сентября, 2016, 01:19 — ИА Регнум. В Москве надеются, что начавшаяся в Приднестровье президентская избирательная кампания пройдет «в условиях законности и стабильно». Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента Приднестровья, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, принимая в Москве главу приднестровского государства Евгения Шевчука.

novostipmr.com Флаги Российской Федерации и Молдавской Приднестровской Республики

«Мы в курсе и о подготовке к выборам президента Приднестровья, — сказал Рогозин. — Я в этом плане хотел бы сказать вам несколько слов. Мы, конечно, понимаем, что ситуация в республике охарактеризовалась по ряду факторов, довольно-таки серьезных проблем в экономике. Это понятно. Геополитически очень серьезные изменения произошли в последние годы. Санкционный режим, который введен незаконным образом против Российской Федерации, конечно, сдерживает наши возможности по оказанию вам помощи и в целом привел к турбуленции во всем регионе, и в Молдове, и на Украине. Но тем не менее мы надеемся на то, что выборная кампания у вас пройдет в условиях законности, стабильно. Все кандидаты смогут высказать свои точки зрения. И все это сможем увидеть как политический процесс, который не будет омрачен какими-то действиями как внешних, прежде всего, так и внутренних факторов».

Вице-премьер РФ отметил, что через две недели совершит рабочую поездку в ПМР, и намерен пообщаться с кандидатами в президенты, познакомиться с ходом выборной кампании. «Российская Федерация как гарант стабильности в Приднестровье именно в этом заинтересована — в том, чтобы волеизъявление приднестровцев было в полной мере реализовано, без каких бы то ни было катаклизмов. Вы как глава республики все это прекрасно понимаете. Поэтому просто хотел бы воспользоваться нашей с вами встречей для передачи такого сигнала и вам, и другим политическим силам в Приднестровье», — сказал Рогозин.

В начале встречи он отметил, что часто встречается с Шевчуком. «Я даже вижу: у нас с вами одинаковые часы, посвященные как раз первому полету Юрия Алексеевича Гагарина, — заметил Рогозин. — Это точная реплика тех часов, которые были на руке первого космонавта в мире. Поэтому так неожиданно сегодня: и вы, и я оказались в этих часах. Это говорит о том, что мы действительно поддерживаем добрые контакты и сверяем часы, как говорят дипломаты».

«Хочу сказать, что те проблемы, которые есть в целом в экономике Российской Федерации, связанные с санкционной политикой Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, безусловно, отражаются на ситуации в Приднестровье. Мы это знаем, отслеживаем, помогаем, как можем, в той ситуации, в которой мы находимся», — добавил он.

Шевчук отметил, что ситуация в регионе непростая, и обусловлена воздействием ряда внешних факторов. «Это и соседняя Украина, и ситуация в самом Кишиневе, в последнее время некоторые координационные работы Киева и Кишинева в отношении Приднестровья. Безусловно, это откладывает свой отпечаток на экономику, которая ощущает серьезное давление в дополнение к тому, что экономические проблемы есть во всем регионе. Мы столкнулись с рядом дополнительных ограничений, в частности в транспорте, что воздействует на крупные хозяйствующие субъекты Приднестровья. И этот внешний фактор воздействия на сегодняшний день является преобладающим», _ сказал он.

Президент ПМР также обратился с просьбой об оказании Россией экспертной помощи в сфере здравоохранения, сельского хозяйства и работы банковской сферы республики. «Внешние факторы имеют преобладающее значение, но, повышая эффективность принимаемых решений внутри, мы надеемся минимизировать негативные последствия», — сказал Шевчук.

Рогозин пообещал по мере возможностей оказать соответствующую поддержку. «В целом мы рассчитываем, на то, что вся эта ситуация так или иначе выйдет к нормализации отношений Российской Федерации с Европейским союзом. Никому эти санкции не выгодны, и они направлены против прав простых людей и в Европейских странах, и в Российской Федерации, и на Украине, и в Молдове и, конечно, в Приднестровье, которое фактически оказалось в условиях еще большей изоляции, чем было до сих пор. Но тем не менее свет в конце тоннеля мы видим и надеемся на то, что какие-то месяцы, а может, какой-то период, не среднесрочный, не дальнесрочный, а краткосрочный, все встанет на свои места, и Приднестровье от этого только выиграет, и простые люди, которые живут в Приднестровье», — сказал он.

«Мы также надеемся, что и Кишинев, и Киев уйдет от языка ультиматумов в первую очередь в экономической сфере, потому что самое важное — это обеспечить среду обитания для граждан, вне зависимости от политической конъюнктуры, которая складывается в регионе в целом, — заявил в свою очередь Шевчук. — Надеемся, что в максимально ближайшее время будет устранен этот санкционный элемент в отношении России. На наш взгляд, это должно облегчить экономическую ситуацию в целом в регионе — не только в Приднестровье».

Снова взявший слово Рогозин сказал, что не может ничего обещать насчет Украины. «И вряд ли кто может обещать с учетом того, что там творится. Но думаю, что когда мы будем в Кишиневе, проездом, в Приднестровье, там будет достаточно у нас времени, чтобы встретиться с представителем правительства Республики Молдова. Они высказывают позицию в направлении на улучшение отношений с Российской Федерацией, в чем очевидно молдавская экономика крайне заинтересована. И я, конечно, обязательно воспользуюсь этими переговорами с тем, чтобы еще раз поставить вопрос о том, что надо в корне менять подходы Кишинева к отношениям с Приднестровьем и прежде всего разблокировать те действия, которые фактически усугубили изоляцию», — подвел итог Дмитрий Рогозин.

После встречи с Рогозиным Шевчук ответил на вопросы журналистов. Отвечая на вопрос телеканала RT про выборы в Приднестровье, президент ПМР, также являющийся кандидатом на выборах, отметил, что «кандидаты ещё регистрируются, окончательный список ещё не известен». Думаю, в Приднестровье много достойных граждан, которые могут принять участие в президентской кампании и занять этот пост», — добавил он.

А на вопрос, кого бы он предпочел в качестве победителя на выборах в США, президент отметил, что это его волнует меньше всего, так как со своими предпочтениями он уже определился: «Между Трампом и Клинтон я выбираю Владимира Владимировича Путина».