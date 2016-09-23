Вашингтон, 24 сентября, 2016, 01:15 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама наложил вето на принятый Конгрессом закон, позволяющий подавать иски против Саудовской Аравии, в связи с тем его применение может навредить национальной безопасности США. Соответствующее решение было принято главой Белого дома в пятницу, 23 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на распространенное пресс-службой президента США заявление.

mrconservative.com Барак Обама — президент Соединённых Штатов Америки

Это первый случай в президентстве Обамы, когда он принял решение воспользоваться своим правом вето. По мнению 44-го президента США, в случае принятия закона, другие страны могут начать также подавать иски против американских дипломатов, военных или компаний.

Лишение правительств иностранных государств суверенного иммунитета, на основании утверждения, что они имели связи с террористами, но не обозначенными официально как спонсоры терроризма, может навредить национальной безопасности США, уверен Обама.

Для того чтобы преодолеть вето президента, необходимо решение двух третей депутатов Сената и Палаты представителей.

Читайте также: В Конгрессе США утвердили закон, позволяющий подавать иски против саудитов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конгресс США принял законопроект под названием «Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» еще 9 сентября. Согласно тексту «Закона 9/11», жертвы теракта 11 сентября 2001 года, а также члены их семей могут подавать в суд на Саудовскую Аравию в связи с тем, что она может быть косвенна причастна к террористической атаке на башни-близнецы. Правительство Саудовской Аравии уже выступило с протестом по поводу нового закона, а также пригрозила выводом из страны всех американских активов.

Атакой на принципы государственного суверенного иммунитета в мире считают «закон 9/11» в Европейском Союзе, делегация которого обратилась 22 сентября к президенту США с просьбой о наложении вето.