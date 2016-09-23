Москва, 24 сентября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров встретился со своим сирийским коллегой, главою МИД, зампредседателя Совета Министров Сирии Валидом Муаллемом. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла в пятницу, 23 сентября, «на полях» 71 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба МИД РФ.

defendingrussia.ru Флаги Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики

По данным источника, предметом обсуждения Лаврова и Муаллема стала не только сложившаяся ситуация на территории Сирийской Арабской Республики, но обстановка на Ближнем Востоке в целом. Продолжают фиксироваться случаи нарушения перемирия на территории Сирии, в связи с чем страдают в первую очередь мирные жители, и именно перспективам урегулирования внутрисирийского конфликта и было уделено особое внимание на переговорах.

Согласно озвученной главой российского МИДа позиции, Россия намерена продолжать оказывать правительству Сирии помощь в борьбе с международными террористами и экстремистами, при этом во главу угла будет ставиться территориальная целостность, единство и независимость САР.

В свою очередь, министр иностранных дел Сирии сообщил о готовности правительства страны выполнять российско-американские договоренности.

Кроме того, переговорщики коснулись различных вопросов в области двустороннего сотрудничества, в частности в сферах политики и экономики.