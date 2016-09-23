Ереван, 24 сентября, 2016, 00:16 — ИА Регнум. Наличие мощной системы «Искандер» может удержать Баку от идеи нанести удар по Степанакерту, отмечается в аналитической заметке американского разведывательно-аналитического центра Stratfor.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер»

В заметке отмечается, что во время военного парада, посвящённого 25-летию независимости Армении, было показано новое мощное оружие — системы баллистических ракет «Искандер».

«По словам российских военных чиновников, Москва недавно продала систему «Искандер» Армении в рамках военного кредита в $200 млн. Таким образом, Армения стала первой страной, после России, которая имеет в своем арсенале этот тип ракет», — говориться в статье.

По мнению американских аналитиков, есть опасения, что вооружая Армению Россия может обострить нагорно-карабахский конфликт. Россия уже имеет батарею «Искандеров» на своей базе в армянском городе Гюмри. Но теперь, когда система официально находится под контролем Армении, власти в Ереване смогут использовать его по своему усмотрению.

Усовершенствованная ракетная система неизбежно будет формировать дальнейший ход нагорно-карабахского конфликта, уверены в Stratfor.

По мнению аналитиков, когда Азербайджан укреплял свои военные возможности, в Ереване были обеспокоены тем, что соседняя страна могла бы нанести удары по стратегическим городам Армении и Нагорного Карабаха.

Опасения Еревана были не беспочвенны. В апреле Азербайджан пригрозил разбомбить Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха.

Наличие мощной системы «Искандер» может удержать Баку от такого наглого хода.

Источники армянских СМИ предполагают, что «Искандер» уже давно находится в стране, что частично объясняет, почему Азербайджан не выполнили свои угрозы в апреле.

Несмотря на это, сделка по Искандеру является ярким примером того, что действия России направленны на сбалансирование военного арсенала Армении и Азербайджана, в надежде на стимулирование сбалансированного военного сдерживания, а не войны.