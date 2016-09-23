Москва, 23 сентября, 2016, 23:13 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтверждает подлинность информации о спортсменах, принимавших допинг, которая была опубликована сегодня, 23 сентября, хакерами из группы Fancy Bears.

Цитата из т/ф «Оно ». реж Томми Ли Уоллес. 1990. США Да, это правда

Напомним, сегодня хакеры на своем сайте опубликовали пятый пакет документов WADA, согласно которому, 41 спортсмен из 13 стран мира систематически употреблял допинг с разрешения WADA. Якобы эти препараты нужны были спортсменам в «терапевтических целях».

Примечательно, что в список вошли — баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, олимпийский чемпион по плаванию из ЮАР Камерон ван дер Бург и олимпийский чемпион по велошоссе Фабиан Канчеллара.

После обнародования документов WADA заявило, что они подлинные. Также агентство отметило, что оно активно сотрудничает с правоохранительными органами. На данный момент хакеры обнародовали пять пакетов документов WADA о 107 спортсменах из списка TUE (спортсмены, которым разрешен прием допинга с «терапевтических целях») из разных стран.

Подлинность всех данных WADA подтверждает.