Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к России с призывом использовать своё влияние на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы сделать действенным соглашение о перемирии, передаёт Die Zeit.

Цитата из к/ф «Степной волк». реж Фред Хайнс. 1974. США, Швейцария, Великобритания, Франция, Италия Хитрость

«Авиация Асада должна прекратить нападения. Для этого я вижу ответственной и Москву», — заявил Штайнмайер с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Если это не удастся, то все усилия по политическому решению будут похоронены по массированными бомбёжками, добавил он.

Последние международные усилия, чтобы снова придать законную силу договору о режиме прекращения огня в Сирии, достигнутому при посредничестве России и США, не увенчались успехом.