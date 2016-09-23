Минск, 23 сентября, 2016, 22:32 — ИА Регнум.



brut.to Концерт ВИА Brutto во Львове

Проездом из США и Канады в Польшу белорусский ВИА Brutto даст концерт в Ледовом дворце Гомеля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вокалист Brutto Сергей Михалок ранее был известен белорусам как лидер ВИА «Ляпис Трубецкой». В 1998 году коллектив радовал зрителей «Славянского базара» в Витебске песней «Ты кинула». С тех пор репертуар коллектива расширился и углубился, а в 2014 году группа распалась. Часть его участников во главе с Михалком влилась в Brutto.

В последние годы творчество музыкантов и их политическое кредо расходилось со взглядами властей Белоруссии, совпадая с ценностно-мировоззренческими установками лидеров украинского «майдана». Михалок открыто поддержал государственный переворот на Украине, посвятив моральной поддержке мятежников несколько своих произведений.

На Brutto в музыкальных пристрастиях ориентируется русофобствующая прозападная оппозиция в Белоруссии. Считалось, что Михалок сотоварищи находится в «чёрных списках» властей Белоруссии, однако радиостанции и министерства отрицали наличие таких списков.

Весной группа гастролировала по Западной Украине, дав концерты во Львове и Ивано-Франковске. На пути в Варшаву музыканты дадут концерт «Родны край» в белорусском областном центре. Билеты на концерт продаются легально. Информационную поддержку коллективу оказывают издания соответствующей идеологической ориентации.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10 лет власти Белоруссии проводят политику «белорусизации», пытаясь сформировать новую идентичность белорусов. Среди последних «случайных» событий — разрушение 17 сентября памятника Александру Суворову в Кобрине и открытие 23 сентября в минском Национальном художественном музее специальной экспозиции парадного портрета польского Михаила Казимира Огинского, более известного по полонезу «Прощание с Родиной» (Pożegnanie Ojczyzny), чем поражением от Суворова в 1771 году.

Тем временем в минском Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной работает выставка «Беларусы ў II Польскім корпусе. Невядомыя старонкі Другой сусветнай вайны» («Белорусы в II Польском корпусе. Неизвестные страницы Второй мировой войны»), устроители которой по им известной методике выявили белорусов среди граждан II Речи Посполитой, оказавшихся в «Армии Андерса», в том числе награждённых «высшим польским воинским орденом Virtutu Militari».