Берлин, 23 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Большинство немецких граждан считает, что канцлер Германии Ангела Меркель не сможет вернуть доверие немцев, признав свои ошибки в миграционной политике, передаёт Die Zeit.

bundeskanzlerin.de Ангела Меркель на трапе самолета

Такое мнение, согласно опросу института общественного мнения TNS Emnid, разделяет 58 процентов граждан ФРГ.

Напротив, 36% полагают, что Меркель удастся восстановить авторитет в глазах населения страны.

Особенно скептичное отношение выражают сторонники праворадикальной партии «Альтернатива для Германии».