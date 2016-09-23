Симферополь, 23 сентября, 2016, 22:48 — ИА Регнум. Изучение лесорастительных ресурсов Крыма, начатое после воссоединения с Россией, еще не завершено. В связи с этим дать оценку по вопросу браконьерской вырубки можжевельника на полуострове, которая может составлять угрожающие масштабы, на данном этапе невозможно. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью журналу «Деловой Крым».

Можжевельник

«На данный момент мы не можем оценить масштабы сокращения можжевельника, так как изучение лесорастительных ресурсов Крыма, начатое после воссоединения с Россией, еще не завершено», — заявил Донской.

По его словам, согласно материалам 2000 и 2012 годов, площадь лесов, где можжевельник являлся главной лесообразующей породой, составляла свыше 1100 га. «Кроме того, можжевельник входил в состав смешанных лесов на площади около 10 тысяч га», — добавил он.

Власти борются с незаконной вырубкой путем блокирование незаконной торговли сувенирами из краснокнижных можжевельников, пояснил министр. «Контроль такой торговли осуществляют органы местного самоуправления и министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — добавил он.

При этом основная масса нарушений, связанных с вырубкой можжевельников, происходит на территориях особо охраняемых природных территорий (ООПТ). «Единственным органом, имеющим право осуществлять экологический надзор на территориях ООПТ, на сегодня является Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым», — указал Донской.

Напомним, что пять видов можжевельника, растущих на полуострове, занесены в красную книгу Республики Крым, а три из них имеют статус охраняемых на всей территории России.