Симферополь, 23 сентября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Разработка территориальных схем обращения с отходами в Республике Крым и Севастополе к концу года будет завершена. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью журналу «Деловой Крым».

Мусорный бак

«Насколько мне известно, разработка территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, находится сегодня в Севастополе в высокой стадии готовности», — заявил Донской.

В свою очередь в Республике Крым работы ведутся заметно медленнее, признал министр. «Я дал поручение Росприроднадзору в усиленном режиме контролировать ход исполнения разработки территориальной схемы. Если того потребует ситуация, для ускорения процесса придется обращаться к Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе», — заявил он.

«Надеюсь, что в этом не будет необходимости, коллеги успешно справятся с поставленной задачей и до конца года работа будет завершена», — заверил Донской.

Отметим, что в Крыму и Севастополе введен переходный период до 1 января 2020 года, до окончания которого там необходимо обеспечить строительство и рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов. Это предусмотрено федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Территориальные схемы обращения с отходами преставляют собой материалы, описывающие на определенный период организацию и осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, образующихся на территории субъекта России.