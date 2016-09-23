Киев, 23 сентября, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его стране прошли успешные испытания новой модели управляемой ракеты. Об этом украинский лидер похвастался сегодня, 23 сентября, в своем Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Он сообщил, что в конструкторском бюро «Луч» была разработана новая управляемая ракета. Сегодня она прошла успешные испытания. «Поздравляю конструкторское бюро «Луч» с успешным испытанием новой модели управляемой ракеты», — написал Порошенко.

Украинский президент утверждает. что за последние два года украинские военные получили десятки образцов нового вооружения и техники. «Мы только в самом начале процесса технической модернизации ВСУ. Работы ещё — непочатый край», — пишет Порошенко.

Стоит отметить, что все так называемые новые образцы вооружений, разрабатываются на Украине в кустарных условиях. В частности, в небольших мастерских под Киевом был сделан некий броневик, который украинские СМИ представили, как новый образец вооружения для армии. Но на испытаниях броня новой машины лопнула.