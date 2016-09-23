Симферополь, 23 сентября, 2016, 22:45 — ИА Регнум. В 2015 году в Крыму были созданы и восстановлены 200 гектаров леса. В то же время проблема защитных насаждений на полуострове далека от разрешения — в Крыму леса распределены крайне неравномерно. Об этом министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской заявил в интервью журналу «Деловой Крым».

Лес

«В 2015 году в Крыму были созданы и восстановлены 200 гектаров леса, в планах на текущий год — еще 200 гектар. На сегодня леса занимают 10,7% Крымского полуострова», — заявил Донской.

Несмотря на то, что это «неплохой показатель», обеспокоенность властей вызывает крайняя неравномерность распределения лесных массивов — «в предгорной части и горах они занимают порядка 95% территории, в степной части Крыма — всего 5%», пояснил министр.

Для решения этой проблемы в лесной фонд будут переданы земли в степной части полуострова, подчеркнул глава Минприроды: «В прошлом году лесной фонд пополнили 1028 гектаров, выведенных из категории земель сельскохозяйственного назначения. В нынешнем году на этой территории начаты работы по лесоразведению».

Между тем в настоящее время решается вопрос восстановления в Крыму защитных насаждений, которые значительно сократились за время украинской власти, продолжил министр.

«Ситуация усложняется тем, что лесополосы не относятся к землям лесного фонда, а значит их охрана и восстановление не входят в функции регионального комитета по лесному и охотничьему хозяйству», — пояснил он.

В целях урегулирования этого вопроса Госкомлес разработал соответствующий проект регионального закона, который поможет приступить к восстановительным работам, добавил Донской. Он подчеркнул, что лесополосы — это «один из ключевых факторов, обеспечивающих в Крыму благоприятные условия для сельского хозяйства».

По информации органов местного самоуправления Крыма, на данный момент только около 20% крымских лесополос способны выполнять почвозащитные функции. Более 80% из них находятся в неудовлетворительном состоянии из-за старения или уничтожения незаконными вырубками и пожарами. Общая их площадь составляет 19,2 тысячи гектаров.