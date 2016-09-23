Лондон, 23 сентября, 2016, 21:54 — ИА Регнум. Президент Европейского парламента Мартин Шульц считает, что правительство Великобритании не было готово к решению британцев покинуть ЕС и не знает, когда оно хочет начать переговоры о выходе из блока, передаёт ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Шульц говорит, консервативное правительство «ни в коей мере не было готово к большинству за выход» на июньском референдуме.

Выступая 23 сентября в Лондонской школе экономики, глава ЕП рассказал, что «правительство не определилось по поводу того, как и когда» запустить 2-летние переговоры о выходе из Евросоюза.

Социал-демократ подчеркнул, что выход Великобритании был ситуацией, «проигрышной для всех», и стал «катастрофой для нас и для Соединённого Королевства».

Напомним 23 июня в Соединённом королевстве состоялся референдум, на котором большинство британцев (52%) поддержали выход своей страны из состава Европейского союза.