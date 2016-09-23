Вашингтон, 23 сентября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Командующий международными силами генерал Джон Николосон считает «обнадёживающим» шагом для урегулирования конфликта в Афганистане мирное соглашение афганского правительства с исламистским военачальником Гульбеддином Хекматияром, передаёт Reuters.

22 сентября афганские власти подписали мирный договор с «Исламской партией Афганистана».

Группировка во главе с Хекматиаром борется за создание исламского государства в Афганистане.

«Это позитивно в том смысле, что это представляет собой группу, которая проживает в основном за пределами Афганистана, которая в настоящее время достигает соглашения о мире с правительством, которое в конечном итоге реинтегрируется в афганское общество», — заявил Николсон журналистам в Пентагоне.

«Это один из самых важных шагов, который мы видим в направлении возможного урегулирования конфликта в Афганистане», сказал Николсон.