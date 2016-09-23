Минск, 23 сентября, 2016, 21:08 — ИА Регнум.



delmare-opt.ru Кошельки

Реальная зарплата белорусов (с учётом роста инфляции) в августе уменьшилась на 3,9% к уровню августа 2015 года, сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

Самые высокие зарплаты в августе получали минчане, самые низкие — работники Могилёвской области. Традиционно самые высокие зарплаты были занятых в сферах «информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (программисты), «деятельность воздушного транспорта», «финансовая и страховая деятельность», а также некоторых других.

Сведения о зарплатах «силовиков» и чиновников в официальной статистике традиционно отсутствуют. Их коллеги-«бюджетники» представлены среди самых низкооплачиваемых профессий, коими в краю «рыночного социализма» признаны библиотекари, архивисты, музееведы, воспитатели детсадов, колхозники, учителя из обычных школ и врачи из обычных поликлиник.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Белстат проинформировал: «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в августе 2016 года составила 750,3 рубля, рабочих и служащих — 751,8 рубля». В долларовом эквиваленте номинальная начисленная средняя зарплата белорусских работников составила $383.

Реальные зарплаты Белорусов падают второй год на фоне очередного кризиса, наличие которого власти Белоруссии не признают, как и своей ответственности за происходящее в экономике и социальной сфере. По прогнозам МВФ, ВВП Белоруссии в 2016 и 2017 годах упадёт, а по утверждённым Александром Лукашенко прогнозам — будет расти. Правительство Белоруссии запланировало рост зарплат в нынешнем и следующем годах, а также в целом на начавшуюся пятилетку.