Москва, 23 сентября, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил генерал-лейтенанта полиции Анатолия Якунина начальником Оперативного управления министерства внутренних дел России. Соответствующий указ главы государства опубликовала сегодня, 23 сентября, пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Якунина Анатолия Ивановича начальником Оперативного управления министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе президента Путина.

Напомним, Якунин руководил главным управлением МВД по Москве с июня 2012 года. На этом посту его сменит генерал-майор полиции Олег Баранов. Ранее он был заместителем Якунина.

До работы в столице Якунин занимал посты руководителя УМВД по Новгородской области, а также начальника криминальной милиции Орловской и Воронежской областей.