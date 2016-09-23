Тула, 23 сентября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие во встрече Владимира Путина с вновь избранными руководителями субъектов РФ 23 сентября в Кремле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

kremlin.ru Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин

Владимир Путин поздравил с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации и пожелал им успехов в той ответственной работе, которая предстоит.

«Люди связывают с вами свои надежды, ожидания, изменения жизни к лучшему, решение вопросов, которые стоят перед страной в целом, перед регионами, которые вы будете возглавлять. А вы все люди опытные, кто-то уже в течение длительного времени работал в качестве руководителя региона, кто-то начинает, тем не менее граждане, когда голосовали за вас, исходили из того, что считают вас яркими, настоящими лидерами, которые могут собрать работоспособные команды, возглавить их и решать задачи, необходимые для развития регионов», — отметил глава государства.

«Нужно сосредоточиться на решении самых непосредственных, на первый взгляд простых и, может быть, даже скучноватых вопросов, но именно таких, от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи», — добавил Владимир Путин.

Алексей Дюмин в беседе с президентом рассказал о пятилетней программе социально-экономического развития Тульской области, которая была разработана с учетом пожеланий жителей региона.

«В первую очередь мы сделали акцент на создании социально-экономической программы развития региона, на которую направили на самые важные цели и задачи. «Изюминка» программы в том, что мы делали ее не в кабинетах чиновников, ни с экспертами, а с жителями нашего региона. Было много интересных идей, предложений, жители области вошли в экспертные группы, а самые интересные идеи общественности вошли в планы развития региона на ближайшие пять лет», — сообщил глава региона.

Президент отметил, что Тульская область имеет большой потенциал, как человеческий, так и промышленный, а разработанная программа будет способствовать его развитию

«Очень хорошо, что там предусмотрены разные направления, которые будут диверсифицировать Тулу и будут создавать там не только кластер оборонной промышленности, развивать, что тоже очень важно и, мы будем это делать, но и другие направления и, конечно, не в последнюю, а может быть, в первую очередь, нужно будет решать вопросы социального характера. Некоторые из них мы с вами тоже обсуждали, имея в виду конкретные объекты и проекты, которые там нужно будет обязательно сделать», — подчеркнул глава государства.