Челябинск, 23 сентября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. В Челябинской области приёмные семьи получат солидные доплаты. Законопроект одобрили члены комитета по социальной политике Законодательного собрания Челябинской области. Депутатам Заксобрания региона рекомендовано принять проект закона во всех чтениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

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22 сентября членами комитета по социальной политике рассматривались дополнительные меры поддержки приемных семей и опекунов детей, оставшихся без попечения родителей. Было предложено увеличить пособие приемным родителям и опекунам с 5051 рублей до 7556 рублей на одного ребенка. Для обеспечения этого решения на 2016 год предусмотрено 906 млн 31 тыс. 400 рублей.

В 2017 году с 1 января размер выплат приемным родителям составит также 7556 рублей на одного ребенка. Деньги на выплаты будут предусмотрены уже в бюджете 2017 года.

Поправки, рекомендованные к принятию в региональный закон, предложены в соответствии с изменениями, внесенными в июне 2016 года в положения федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Так, в федеральном законе № 159-ФЗ были уточнены образовательные программы, при очном обучении по которым предоставляются дополнительные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также уточнены категории получателей, а именно лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя.

Отметим, областное пособие, которое выплачивается на ребенка в обычных (не приемных) семьях до достижения ребенка 16 лет (18 лет в случае учебы), составляет 220 рублей — в полной семье; 330 рублей — если отец призван на действительную воинскую службу; 440 рублей — матерям-одиночкам и инвалидам.

Для этого родителям необходимо обращаться в органы соцзащиты с документами: паспортами родителей (усыновителей), свидетельством о рождении ребенка, справкой с места жительства о составе семьи и о совместном проживании с ребенком, справкой о неполучении такого пособия органов соцзащиты другого района (если родители зарегистрированы по разным адресам), документы о доходах всех членов семьи или об отсутствии доходов за предыдущие три месяца до обращения за пособием.

Напомним, возглавляет комитет Заксобрания Челябинской области по социальной политике единоросс Александр Журавлев. В состав комитета входят депутаты единороссы: Андрей Важенин, Владимир Горбунов, Олег Екимов, Сергей Жестков, Елена Колесникова, Валерий Колокольцев, Татьяна Кузнецова, Виктор Чернобровин, Марина Шеметова, Алексей Шестаков от КПРФ: Игорь Егоров; от «Справедливой России»: Ольга Мухометьярова; от ЛДПР: Дмитрий Рябов.