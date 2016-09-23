Москва, 23 сентября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что граждане России смогут снимать всю сумму своих пенсионных накоплений в случае болезни. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM На пенсии

Также Моисеев рассказал, что при новой пенсионной системе, граждане смогут за пять лет до наступления пенсионного возраста получать до 20% накопленных средств.

Напомним, ранее сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсионная система в России снова изменится. Будет использована модель добровольных пенсионных накоплений. Ожидается, что эта модель будет внедрена с 2018 года.

Стоит отметить, что пенсионная система в России со времен развала Советского Союза так и не сложилась. Государство перепробовало несколько пенсионных моделей, но все они оказались неэффективными и неисполнимыми. Уже несколько лет подряд правительство России вынуждено замораживать накопительную часть пенсии граждан и из этих средств выплачивать обычные пенсии. Система не работает.

Власти постоянно прощупывают общество на предмет повышение пенсионного возраста.