Минфин РФ: пенсионные накопления граждане смогут потратить на лечение
Москва, 23 сентября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что граждане России смогут снимать всю сумму своих пенсионных накоплений в случае болезни. Об этом он заявил журналистам сегодня, 23 сентября.
Также Моисеев рассказал, что при новой пенсионной системе, граждане смогут за пять лет до наступления пенсионного возраста получать до 20% накопленных средств.
Напомним, ранее сегодня министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пенсионная система в России снова изменится. Будет использована модель добровольных пенсионных накоплений. Ожидается, что эта модель будет внедрена с 2018 года.
Стоит отметить, что пенсионная система в России со времен развала Советского Союза так и не сложилась. Государство перепробовало несколько пенсионных моделей, но все они оказались неэффективными и неисполнимыми. Уже несколько лет подряд правительство России вынуждено замораживать накопительную часть пенсии граждан и из этих средств выплачивать обычные пенсии. Система не работает.
Власти постоянно прощупывают общество на предмет повышение пенсионного возраста.