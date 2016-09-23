Стокгольм, 23 сентября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Швеция обвинила трёх человек в организации незаконного ввоза 170 мигрантов на микроавтобусах из северной Италии в Скандинавию, со ссылкой на шведскую прокуратуру передаёт Reuters.

Беженцы

Прокуроры заявили, что в 2014 году обвиняемые заказали маршрутки и наняли водителей для перевозки, главным образом, сирийских мигрантов в Скандинавию из железнодорожного вокзала Милана.

«Они там просто ходили и спрашивали, хочет ли кто-то поехать в Швецию или другие части Скандинавии», — рассказала председательствующий прокурор Изабель Бьёрштайн агентству Reuters.

Она говорит, что подозреваемые, как правило, получали около 500 евро ($560) с одного человека, а детей перевозили бесплатно. Контрабандисты заработали около 150 000 шведских крон ($17 500), добавила Бьёрштайн.