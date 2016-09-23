Афины , 23 сентября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) даёт мрачный экономический прогноз для Греции, где ожидает, что безработица в течение более трёх десятилетий останется на двухзначных показателях, передаёт ABC News.

ИА REGNUM Ципрас

Годовой отчёт МВФ призывает к дальнейшему списанию греческого долга европейскими кредиторами. Задолженность Афин выходит «далеко за рамки» существующих предложений, если долговое бремя страны станет долгосрочным.

Возглавляемое «левыми» правительство Греции ведёт переговоры с кредиторами о реформах, исполнение которых позволит получить 2,8 млрд евро в рассрочку.