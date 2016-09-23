Эрбиль, Ирак, 23 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Из-за предстоящих боев за иракский город Мосул, удерживаемый «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Германия расширяет свою тренировочную миссию в Северном Ираке, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

jan Sefti Курдские военизированные формирования «Пешмерга» («идущие на смерть»)

«Бундесвер» будет тренировать курдских ополченцев из «Пешмерга» и другие иракские силы в нескольких километрах за линией фронта.

Об этом сообщила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в курдскую столицу Эрбиль, находящуюся в 80 километров от Мосула.

«Мы знаем, что вы ведёте войну за нас», — заявила она курдским солдатам. Именно поэтому поддержка Германии такая обширная, добавила фон дер Ляйен.