Москва, 23 сентября, 2016, 19:36 — ИА Регнум. Российский и советский актер Андрей Мягков был срочно госпитализирован в одну из московских больниц с острой болью. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщает Life.

Цитата из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР Андрей Мягков и Барбара Брыльска

Сообщается, что врачи диагностировали у Мягкова серьёзное заболевание, которое дало осложнения. Медики назначили актеру курс стационарного лечения. Состояние Мягкова оценивается, как стабильное.

Напомним, Андрей Мягков — известный советский и российский актер театра и кино. Он является народным артистом РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. Российскому зрителю Мягков известен по таким фильмам, как «Ирония судьбы или с легким паром», «Гараж», «Служебный роман», «Жестокий романс», и многим другим.